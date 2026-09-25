Переполох у Кам'янці-Подільському. Місцевий ліцей лихоманить через чутки про туберкульоз: деталі

Йдеться про ліцей №7 Кам’янця-Подільського, де нібито виявили туберкульоз в однієї з працівниць

У соцмережах Кам’янця-Подільського поширюється інформація про можливий випадок туберкульозу в ліцеї №7. За повідомленням локальної спільноти «Кам’янець 24/7», хворобу нібито виявили в однієї зі співробітниць закладу, через що учнів відправили на медичне обстеження. Про це повідомила місцева Facebook-група «Кам’янець 24/7».

«Главком» поспілкувався з директоркою Кам’янець-Подільського ліцею №7 Оленою Островською. Вона повідомила, що не має інформації про те, що хтось із працівників закладу хворіє на туберкульоз.

«Його немає, насправді до мене теж жодних підтверджень не надходило. Тому я не можу вам нічого сказати з цього приводу. Те, що пишуть, – це бруд, бо ця група вже неодноразово себе скомпрометувала і писала всяку непідтверджену інформацію, всяку брехню. Я нічого вам не можу сказати з цього приводу», – сказала Олена Островська у коментарі «Главкому».

Водночас публікація у фейсбук-спільноті «Кам’янець 24/7» відображає серйозне занепокоєння серед батьків. Вони наполягають на офіційних роз’ясненнях від адміністрації ліцею, медичних служб, управління освіти та керівництва міста. Батьківську спільноту передусім цікавлять конкретні факти: коли саме виявили діагноз, чи була форма хвороби відкритою (заразною) та протягом якого часу інфікована працівниця контактувала з учнями.

Скриншот допису у Facebook-групі «Кам’янець 24/7» із повідомленням про нібито випадок туберкульозу в ліцеї №7

Ситуацію прояснила депутатка Кам’янець-Подільської міської ради Анна Слинчук у коментарях під скандальним дописом. Вона повідомила, що Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) вже розпочав скринінг дітей, які контактували з хворою особою. Зокрема, учням роблять пробу Манту, для чого центр за власні кошти закупив туберкулін. Депутатка запевнила, що медики діють суворо в межах чинних протоколів та наказів МОЗ, а всі їхні кроки скоординовані з обласним дитячим фтизіатром.

Скриншот коментаря депутатки Анни Слинчук під дописом у Facebook-групі «Кам’янець 24/7»

«Главком» також звернувся до Анни Слинчук за уточненням щодо цієї ситуації. Редакція запитала, чи підтверджена інформація про виявлення туберкульозу у працівниці саме ліцею №7 та від кого депутатка отримала цю інформацію. На момент публікації відповіді не надійшло.

Раніше у Кам’янці-Подільському спалахнув конфлікт навколо призначення директора ліцею №3. Багаторічна керівниця закладу Оксана Токар після завершення контракту не залишилася на посаді. Міська влада пояснила скасування конкурсу на посаду директора юридичними проблемами.

Проти такого рішення виступили частина педагогів та батьків учнів. Вони вимагали залишити Токар на посаді та проводили акції на її підтримку. Щоб ліцей розпочав навчальний рік, міська влада призначила тимчасовою керівницею закладу Наталію Іваненко. Ситуація спричинила подальше політичне протистояння у міській раді.