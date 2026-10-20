В Україні на державний аукціон виставлено незвичний лот за 305 грн (фото)

Організатори аукціону зазначили, що сокира вживана, а перевірити її технічний стан неможливо

В Україні на державний електронний аукціон виставили незвичний лот – «предмет, схожий на сокиру». Його початкова вартість після уцінки становить лише 305 грн. Торги відбудуться 23 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт державного підприємства «СЕТАМ».

Лот під номером 607789 виставлено на продаж спільно з Першим відділом державної виконавчої служби у Хмельницькому. В офіційному описі майно зазначене як «предмет, схожий на сокиру, стан б/в». Згідно з документацією, предмет було конфісковано на підставі виконавчого листа Ярмолинецького районного суду Хмельницької області від 27 вересня 2024 року.

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Організатори аукціону зазначають, що майно перебувало у використанні, не має супровідних документів та пакування. Водночас перевірити його технічний стан і характеристики неможливо.

Електронні торги розпочнуться 23 жовтня о 09:00 та завершаться о 18:00. Крок аукціону становить 15,25 грн. Таку саму суму встановлено як гарантійний внесок для учасників. Подати заявку на участь можна до 08:00 23 жовтня. Наразі лот перебуває на етапі реєстрації учасників. Конфісковане майно зберігається у Хмельницькому на вулиці Тернопільській, 13/2.

Нагадаємо, у травні 2026 року Львівська митниця оголосила про продаж конфіскованих продуктів на електронних аукціонах. На торги виставили 10 лотів, серед яких були шпроти в олії, консервований зелений горошок, йодована сіль та охолоджене м’ясо. Зокрема, 50 банок шпротів пропонували за стартовою ціною близько 9 тис. грн, а партію охолодженого м’яса вагою 45,4 кг оцінили у понад 394 тис. грн.