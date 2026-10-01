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У ліцеї Кропивницького діти ходять у відра під час тривог: що відповіли в управлінні освіти

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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У ліцеї Кропивницького діти ходять у відра під час тривог: що відповіли в управлінні освіти
Вбиральня в укритті Лінгвістичного ліцею у Кропивницькому
фото: Анастасія Хмара

В укритті немає повноцінного туалету та умивальників, недоліки обіцяють усунути

В укритті Лінгвістичного ліцею Кропивницького під час повітряних тривог учні користуються відрами замість туалету, а для миття рук немає умивальників. На проблеми поскаржилися батьки школярів. У міському управлінні освіти визнали зауваження слушними та пообіцяли частину недоліків усунути до кінця тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне Кропивницький.

За словами матері двох учнів Анастасії Хмари, про стан санітарної кімнати в укритті вона дізналася 28 вересня. Жінка розповіла Суспільному, що під час тривог діти користуються відрами.

«Поштовхом до розголосу став випадок з дитиною з першого класу. В укритті у неї заболів живіт, вона сиділа на відрі й намагалася тримати двері. Двері відчинилися, а старшокласники, які проходили повз, почали сміятися. Дитина отримала психологічну травму та розповіла все мамі, яка після цього пішла перевірити укриття. Я навіть не могла уявити, що у 2026 році діти можуть ходити в туалет на відра в школі. Для мене це шок», – розповіла Хмара.

За її словами, батьки готові допомогти школі з облаштуванням приміщення. Зокрема, вони пропонують встановити біотуалети або розглянути інші варіанти, а замість умивальників – поставити антисептики.

Ємність з водою для миття рук у вбиральні сховища Лінгвістичного ліцею
Ємність з водою для миття рук у вбиральні сховища Лінгвістичного ліцею
Фото: Анастасія Хмара

Мати школярів також зазначила, що директор ліцею пояснив відсутність належних умов старістю будівлі та нестачею фінансування.

«Директор ліцею на скарги відповів, що будівля є історичною пам'яткою, фінансування немає, і він зробив усе, що міг – придбав відра. Батьки розуміють, що будівля стара і зробити «круте» укриття важко. Проте готові долучитися фінансово або допомогти фізично з ремонтом, якщо керівництво школи чітко озвучить потреби».

Керівниця міського управління освіти Лариса Костенко повідомила, що 30 вересня представники управління оглянули укриття Лінгвістичного ліцею.

«Частину виявлених недоліків плануємо спільно із закладом усунути вже до кінця цього тижня. Інші питання також опрацьовуємо та визначаємо шляхи їх вирішення. Дякуємо батькам за зворотний зв’язок. Для нас важливо не замовчувати проблеми, а бачити їх і спільно виправляти», – написала Костенко у Facebook.

За її словами, частину недоліків планують усунути до кінця тижня. Інші проблеми, додала посадовиця, ще опрацьовують.

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Теги: Хмельниччина школа укриття

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