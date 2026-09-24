Кам’янець-Подільський може залишитися без питної води: що відбувається

Міськрада звернулася до державних органів через критичну ситуацію з рівнем води в Дністрі

Кам’янець-Подільський може зіткнутися з проблемою водопостачання через падіння рівня води у Дністрі. За даними міськради, з 1 до 18 вересня вода впала на 70 сантиметрів. Дністер є основним джерелом водопостачання міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Кам’янець-Подільської міської ради.

Рівень води у Дністрі за два з половиною тижні знизився на 70 сантиметрів. У Кам’янці-Подільському через це звернулися до державних органів, оскільки Дністер є основним джерелом водопостачання міста..

Скріншот допису Кам’янець-Подільської міської ради про ситуацію з рівнем води у Дністрі

У міській раді зазначили, що для недопущення погіршення ситуації вже направили звернення до народного депутата Ігоря Марчука, голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюріна, Державного агентства водних ресурсів України та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

У міськраді наголосили, що питання потребує уваги на державному рівні, оскільки йдеться про забезпечення мешканців громади питною водою.

Там додали, що продовжують працювати з відповідальними органами, а про подальший розвиток ситуації обіцяють повідомляти додатково.

На допис міської ради також відреагували голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та народний депутат від 193-го виборчого округу Ігор Марчук, до якого входить Кам’янець-Подільський.

Тюрін зазначив, що через низьку водність протягом останніх років Дністровське водосховище досі не вдалося наповнити до нормального підпірного рівня. За його словами, це суттєво обмежує можливості водосховища щодо подальшого регулювання стоку.

Скриншот коментаря голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна під дописом міської ради

Голова ОВА додав, що над проблемою працюють Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міністерства та міжурядові групи. Він наголосив, що питання перебуває на контролі найвищого рівня.

Ігор Марчук своєю чергою зазначив, що сторони працюють над розумінням перспектив розвитку ситуації та запобіганням соціальній та екологічній катастрофі.

Скриншот коментаря народного депутата Ігоря Марчука під дописом міської ради

Раніше «Главком» писав, що на річках басейну Дністра продовжував знижуватися рівень води. Хмельницький обласний центр з гідрометеорології попереджав, що він може досягти найнижчих значень за весь багаторічний період спостережень. В області тоді оголосили III рівень небезпеки через критичне зниження рівня води.