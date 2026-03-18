«Розумніша за деяких людей». В Одесі дівчина тримає у квартирі курку Лариску (фото)

Курка Лариска стала членом родини Катерини Дойчевої

Місцева мешканка Одеси Катерина Дойчева живе у квартирі з куркою на ім’я Лариска. Дівчина гуляє, їсть та навіть ходить до кафе зі своєю домашньою улюбленицею Ларискою. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Одеса.

Катерина Дойчева розповіла, що вона знайшла Лариску, коли купувала птаха для участі у відео свого музичного кліпу. Дівчина одразу звернула увагу саме на Лариску, коли помітила її на ринку.

За словами одеситки, ця курка була найактивніша за інших птахів у клітці: «Кажуть, що це не люди вибирають тваринку, а тваринка вибирає людей. Він дістав іншу, я така – ні-ні-ні, мені, будь ласка, ось цю».

Катерина Дойчева тримає у квартирі курку Лариску фото: Суспільне Одеса

Коли знімання кліпу закінчилися, дівчина вирішила залишити курку в себе. Тепер Лариска живе разом із котом та собакою Катерини Дойчевої в її квартирі. «Я зрозуміла – вона повинна жити в мене вдома. Тому що ми з нею зараз як не розлий вода. Вона дуже розумна курка. Розумніша за деяких людей», – зізналася власниця незвичайного улюбленця.

Побут із куркою Ларискою не відрізняється від життя з іншими домашніми улюбленцями. Адже Катерина Дойчева також за нею прибирає кожного ранку та п’є каву, коли поруч із нею вже сидить Лариска та їсть квіти, які подарували її господарці.

Курка Лариска живе у квартирі в Одесі фото: Суспільне Одеса

Одеситка бере Лариску із собою навіть у кафе та прогулянки. «Коли люди бачать мене з Ларискою – таке враження, що я «поїхала». Але не «поїхала». Вони дивляться – курка! Бо бачили тільки на столі, вже готовою. А тут можна сфоткатись, можна зняти відео», – зазначила дівчина.

Згодом Лариска переїде до приватного будинку, де житиме на природі. Адже її проживання у квартирі це тимчасово. «Це нелегко. Ми доглядаємо за нею, стежимо. Вона також сумує, тому що ця тваринка повинна жити на природі», – додала господарка птаха.

