Хмельниччина скоротила тривалість комендантської години

З 1 жовтня обмеження діятимуть щодня з 00:00 до 04:00

На Хмельниччині з 1 жовтня скоротять тривалість комендантської години. Вона діятиме на всій території області з 00:00 до 04:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання Ради оборони Хмельницької області. Члени Ради підтримали його одностайно, а відповідний наказ уже підписано.

Учасники засідання врахували рекомендації уряду щодо коригування комендантської години для забезпечення роботи бізнесу, транспорту та логістики, а також звернення Хмельницької міської ради щодо роботи комунальних служб і громадського транспорту.

Окрім цього, було розглянуто безпекову ситуацію в області та координацію роботи відповідальних структур. У разі зміни безпекової ситуації режим комендантської години можуть переглянути повторно. За підсумками засідання також визначили подальші завдання та відповідальних за їх виконання.

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив про необхідність переглянути формат і часові рамки комендантської години. За його словами, це має дати людям і бізнесу більше можливостей працювати.

Глава держави також закликав місцеву владу провести аудит чинних обмежень і за потреби переглянути алгоритми реагування на безпекові загрози. Окремо президент наголосив, що влада має оперативно адаптувати рішення до потреб бізнесу, логістики та постачання, а також шукати нові підходи до роботи під час повітряних тривог.

Із 10 вересня час комендантської години змінився на Київщині. Вона діє щодня з 01:00 до 05:00.

21 вересня комендантську годину було скорочено і на Вінниччині – відтоді вона триває з 01:00 до 05:00. В ОВА пояснювали зміни адаптацією роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.