Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хмельниччина скоротила тривалість комендантської години

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Хмельниччина скоротила тривалість комендантської години
Очільник Хмельниччини повідомив про рішення Ради оборони області
фото: Хмельницька ОВА

З 1 жовтня обмеження діятимуть щодня з 00:00 до 04:00

На Хмельниччині з 1 жовтня скоротять тривалість комендантської години. Вона діятиме на всій території області з 00:00 до 04:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання Ради оборони Хмельницької області. Члени Ради підтримали його одностайно, а відповідний наказ уже підписано.

Учасники засідання врахували рекомендації уряду щодо коригування комендантської години для забезпечення роботи бізнесу, транспорту та логістики, а також звернення Хмельницької міської ради щодо роботи комунальних служб і громадського транспорту.

Окрім цього, було розглянуто безпекову ситуацію в області та координацію роботи відповідальних структур. У разі зміни безпекової ситуації режим комендантської години можуть переглянути повторно. За підсумками засідання також визначили подальші завдання та відповідальних за їх виконання.

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив про необхідність переглянути формат і часові рамки комендантської години. За його словами, це має дати людям і бізнесу більше можливостей працювати.

Глава держави також закликав місцеву владу провести аудит чинних обмежень і за потреби переглянути алгоритми реагування на безпекові загрози. Окремо президент наголосив, що влада має оперативно адаптувати рішення до потреб бізнесу, логістики та постачання, а також шукати нові підходи до роботи під час повітряних тривог.

Із 10 вересня час комендантської години змінився на Київщині. Вона діє щодня з 01:00 до 05:00. 

21 вересня комендантську годину було скорочено і на Вінниччині – відтоді вона триває з 01:00 до 05:00. В ОВА пояснювали зміни адаптацією роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина Хмельницький комендантська година обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відсьогодні комендантська година на Вінниччині триватиме з 01:00 до 05:00
У ще одній області скорочено тривалість комендантської години
21 вересня, 14:48
Окремі мешканці могли відчути слабкий струс
Землетрус на Хмельниччині: де зафіксували підземні поштовхи
20 вересня, 03:07
На Сумщині скасували літнє послаблення комендантської години
Влада Сумщини змінила тривалість комендантської години
15 вересня, 17:37
Хвороба дісталася шкіл після повернення дітей до навчання
Наймасштабніший спалах Еболи б'є рекорди: у Конго понад сім тисяч хворих
14 вересня, 03:24
Світлина, яку зробили на прохання Мендель після того, як президента сфотографували для обкладинки The Guardian Weekend
Зеленський запровадив санкції проти колишньої прессекретарки
13 вересня, 19:58
Одним із об'єктів, який міг опинитися під ударом, є термінал «Нової пошти»
Росія атакувала Хмельниччину дронами: пошкоджені підприємства
5 вересня, 17:38
Аеропорт Депултиче-Крулевське поблизу Холма працюватиме з особливими умовами
Польща на три місяці обмежить повітряний рух біля кордону з Україною
3 вересня, 17:26
За даними доповіді, потрібне швидке й тривале скорочення викидів парникових газів, зокрема метану
Глобальне потепління перевищить 1,5°C – прогноз ООН
3 вересня, 04:10
Рух по місту значно ускладнений
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
2 вересня, 11:28

Суспільство

Хмельниччина скоротила тривалість комендантської години
Хмельниччина скоротила тривалість комендантської години
Незаконний перетин кордону: прикордонники заявили про новий тренд 2026 року
Незаконний перетин кордону: прикордонники заявили про новий тренд 2026 року
Одна з бригад ЗСУ отримала ім'я Байди Вишневецького
Одна з бригад ЗСУ отримала ім'я Байди Вишневецького
Водоліям – ловити нестандартні рішення, Дівам – перевіряти деталі: найавторитетніший гороскоп на 1 жовтня 2026 року
Водоліям – ловити нестандартні рішення, Дівам – перевіряти деталі: найавторитетніший гороскоп на 1 жовтня 2026 року
ФОПам можуть не зарахувати стаж. Пенсійний фонд назвав причину
ФОПам можуть не зарахувати стаж. Пенсійний фонд назвав причину
Україну накриють заморозки: синоптики назвали дату
Україну накриють заморозки: синоптики назвали дату

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
85K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова
34K
Міністри приходять і йдуть, а Василь Васильович залишається. Секрет вічного генерала МВС

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua