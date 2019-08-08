Норвежская принцесса Марта Луиза отказалась от королевского из-за романа с шаманом



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Принцеса Марта Луиза с любовником-шаманом

Марта Луиза является дочерью короля Норвегии Харальда V и королевы Сони. До встречи с Шаманом принцесса Марта Луиза прожила 14 лет в браке с Ари Беном, которому родила трех дочерей

В мае этого года стало известно о романе норвежской принцессы, 47-летней Марты Луизы, и целителя Шамана Дурека. Вместе с бойфрендом она стала проводить вебинары и лекции, посвященные самопознанию и жизненной гармонии, а также отправилась с ним в тур, который назвали «Принцесса и шаман».

Однако теперь название изменили. Более того, Марта Луиза сообщила, что больше не будет использовать свой королевский титул в своих личных бизнес-проектах.

«В последнее время было много дискуссий об использовании моего титула в коммерческом контексте. Я поняла, что это была ошибка, и мне очень жаль. Я понимаю, что такое использование титула смотрится провокационно. Я серьезно восприняла эти дискуссии, и после обсуждения с семьей я решила внести некоторые изменения», – написала Марта Луиза в своем Инстаграме.

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