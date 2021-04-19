Новый эпизод сериала «Друзья». Стал известен гонорар звезд

Напомним, премьера проекта состоится на сервисе HBO Max уже в этом году

Воссоединение «Друзей» обрастает все более неожиданными подробностями. Недавно исполнитель роли Росса Геллера Дэвид Швиммер рассказал, что актеры не вернутся к своим персонажам во время съемок нового эпизода, а сейчас стало известно, что участие в долгожданном возвращении шестерки примет… Джастин Бибер!

Исполнитель появится в шоу в небольшой роли. Он будет одет в костюм «Спудника» из серии 8-го сезона про Хэллоуин. Джастин, кстати, давний поклонник сериала, несмотря на то, что на момент последней серии в 2004 году ему было всего 10 лет.

Источник сообщает: «Джастин был удостоен чести участвовать и не возражал оказаться в нелепом костюме. Все было организовано как военная операция, чтобы держать детали в секрете, и Джастину это удалось».

Кроме того, возвращение на съемочную площадку вызвало слезы у исполнительницы роли Рейчел Грин Дженнифер Энистон. Постановщики воссоздали знаменитые декорации сериала: квартиру Моники и центральную кофейню. «Она увидела декорации и просто расплакалась. Она погрузилась в воспоминания», — сказал источник изданию In Touch.

Также стал известен точный гонорар звезд за съемки в продолжении культового сериала – 2,5 миллиона долларов. Однако, по словам источника, актеров «мало интересуют деньги»: «Кортни даже сказала, что могла бы сняться в спецэпизоде бесплатно».

Съемки проходят в максимально дружественной свободной атмосфере: «Они играют самих себя, никто не переживает о том, что забудет строчку. Они очень естественно общаются и много шутят, даже доводят друг друга до истерики».

Актеры рада снова появиться на съемках перед живой аудиторией. Одна из создателей сериала Марта Кауфман подчеркнула, что присутствие зрителей необходимо для создания нужного настроения: «В этом шоу не будет сценария, и нам нужна живая аудитория. Без нее ничего не получится».

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».