Полуголая супермодель без стеснения покормила грудью новорожденного (фото)

Модель показала, как проводит время с маленьким сыном

29-летняя модель Эмили Ратаковски все еще не показывает лицо сына, но с радостью делится снимками с крошкой. Эмили решила сама кормить наследника грудью. Заметно, что бюст секс-бомбы изменился. Любительница обнажаться продемонстрировала пышные формы. В кадре она запечатлена в кровати со малышом на руках, которого кормит грудью в этот момент.

На модели только одна пестрая рубашка, которую она расстегнула, чтобы ей было удобнее кормить сына. Звездная красотка проникновенно смотрела прямо в объектив, а ее приоткрытые губы добавили кадру пикантности и особенного шарма.

«Кажется, что я всегда кормлю грудью. Да, я и в самом деле это делаю», — призналась Эмили. «Нереальная красотка», «Невероятно ценное время, наслаждайся каждой секундой», «Да это как полноценная работа, но малыши быстро растут», «Ты — лучшая мама», «Любовь зашкаливает», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».