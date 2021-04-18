Самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн. Смотрите, как он выглядит внутри (фото)

На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн

Один из самых популярных и высокооплачиваемых актеров мира Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» давно питает слабость к дорогим особнякам и роскошным имениям. Даже пандемия не мешает знаменитости блокбастеров вкладываться в недвижимость. Буквально на днях звезда «Форсажа» и «Джуманджи» выложила кругленькую сумму — 27,8 миллионов долларов (более 2 миллиардов рублей) — за райское поместье и особняк в элитном Беверли-Парк в Лос-Анджелесе. Ранее дом принадлежал известному актеру и комику Полу Райзеру — звезде фильма «Одержимость» и сериала «Очень странные дела».

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

К слову, выйти из особняка все же стоит: вместе с дорогим жилищем Дуэйн приобрел огромный участок земли, на котором раскинулся по-настоящему королевский сад с беседками, клумбами и целыми лабиринтами ярко цветущих растений. Мечтаете месяцами выбраться с родными на природу? «Скала» может сделать это, просто шагнув за порог.