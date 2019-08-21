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    Жизнь

    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название

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    <div class="sel_item">Дэниел Крэйг</div> - Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название
    Дэниел Крэйг

    Создатели рассказали о некоторых особенностях сюжета

    Создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде объявили, как будет называться новая часть и когда она выйдет.

    Так, лента получит название «Нет времени умирать» (No time to die), а выйдет она в апреле 2020 года – 3 апреля в Великобритании и 8 апреля в США (даты релиза в других странах пока неизвестны).

    Также теперь известно, что съемки начались в этом апреле на Ямайке: по сюжету, агент 007 спокойно проводит там время после ухода со службы, однако ему приходится вновь вернутся к работе – из-за просьбы его друга Феликса Лейтера из ЦРУ о помощи.

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    Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда
    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название
    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название
    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название
    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название
    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название
    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название
    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название
    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название
    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название
    Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название

    Дэниел Крейг еще в 2017 году подтвердил, что в пятый раз предстанет на экране в образе Джеймса Бонда.

    Кроме того, в этом году объявили, что актер и обладатель «Оскара» за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» Рами Малек сыграет в ленте главного злодея.

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