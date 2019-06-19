Новый фильм с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером побил рекорд просмотров



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Фото: imdb

Киноленту посмотрели 30 млн раз за 3 дня

Новый фильм Netflix с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером побил рекорд просмотров на стриминге. Его посмотрели 30 млн раз за 3 дня

Комедийный детектив «Загадочное убийство» побил рекорд на стриминговом сервисе Netflix, который его выпустил: ленту посмотрели 30,9 млн раз за первые 3 дня после премьеры. Об этом компания сообщила в твиттере, добавив, что 13,34 млн просмотров пришлись на США, а остальные – на другие страны. Это рекорд для проектов Netflix.

Режиссером ленты выступил Адам Сэндлер, он же сыграл главную мужскую роль – детектива, который отправился на годовщину свадьбы в отпуск со своей женой (ее сыграла Дженнифер Энистон). По сюжету пара оказывается на яхте у знакомого героини Энистон, которого герои нечаянно встретили в самолете, а позже, когда на судне происходит убийство, превращаются в главных подозреваемых.