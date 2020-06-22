Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp



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Феминизированные версии любимых актеров наводнили сеть

Все новое — это хорошо забытое старое. Вот пользователи соцсетей вспомнили про приложение FaceApp и его волшебные фильтры, способные превратить мужчину в женщину и наоборот.

Ну и начали массово менять пол знаменитым актерам и их персонажам, создавая их феминизированные версии и заново влюбляясь в героев. Что же, посмотрим, что у них получилось.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.