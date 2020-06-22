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    Жизнь

    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp

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    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp

    Феминизированные версии любимых актеров наводнили сеть

    Все новое — это хорошо забытое старое. Вот пользователи соцсетей вспомнили про приложение FaceApp и его волшебные фильтры, способные превратить мужчину в женщину и наоборот.

    Ну и начали массово менять пол знаменитым актерам и их персонажам, создавая их феминизированные версии и заново влюбляясь в героев. Что же, посмотрим, что у них получилось.

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    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp
    Новый тренд в соцсетях. Пользователи создают женские версии знаменитостей в FaceApp

    Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

    Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.

     Читайте также: Что бывает, когда коты решили помочь хозяевам собирать пазлы (фото)
    фотография шутки курьез
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