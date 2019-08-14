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    Жизнь

    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)

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    <p>Кара Делевинь</p> <p></p> - Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)

    Кара Делевинь

    instagram.com/caradelevingne/

    27-летняя супермодель стала лицом новой обложки модного журнала

    Одна из самых узнаваемых моделей современности Кара Делевинь разделась в новой фотосессии журнала Marie Claire. Топ-модель позировала лежа без одежды на кожаном диване зеленого цвета. В кадр попала новая татуировка Кары с заглавной буквы «А». Она сделала ее в честь своей возлюбленной, 29-летней актрисы Эшли Бенсон.

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    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)
    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)
    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)
    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)
    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)
    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)
    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)
    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)
    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)
    Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)
    instagram.com/caradelevingne/

    В откровенном интервью Делевинь рассказала о начале их романтических отношений.

    «Никто из нас не искал этого чувства намеренно. Все сложилось абсолютно естественным образом. Мы поняли, что хотим быть вместе», – пояснила Кара.

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    модель
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