Обнаженная Кара Делевинь рассказала об отношениях с любовницей (фото)



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Кара Делевинь instagram.com/caradelevingne/

27-летняя супермодель стала лицом новой обложки модного журнала

Одна из самых узнаваемых моделей современности Кара Делевинь разделась в новой фотосессии журнала Marie Claire. Топ-модель позировала лежа без одежды на кожаном диване зеленого цвета. В кадр попала новая татуировка Кары с заглавной буквы «А». Она сделала ее в честь своей возлюбленной, 29-летней актрисы Эшли Бенсон.

В откровенном интервью Делевинь рассказала о начале их романтических отношений.

«Никто из нас не искал этого чувства намеренно. Все сложилось абсолютно естественным образом. Мы поняли, что хотим быть вместе», – пояснила Кара.



