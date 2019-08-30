Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
Ирина Геращенко
Фото: instagram.com/gerashchenkoi/
Мужем известной легкоатлетки стал Сергей Спильняк
В столице сыграла свадьбу одна из лидеров легкоатлетической сборной Украины - прыгуньи в высоту Ирина Геращенко. Участница Олимпийских игр 2016 года стала женой своего коллеги, также прыгуна в высоту Сергея Спильняка. Радостной новостью 24-летняя спортсменка поделилась в Инстаграме, показав видео, на котором они с любимым обмениваются кольцами.
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Ранее красотка спортсменка показала фото с девичника.
instagram.com/gerashchenkoi/