Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ирина Геращенко Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Мужем известной легкоатлетки стал Сергей Спильняк

В столице сыграла свадьбу одна из лидеров легкоатлетической сборной Украины - прыгуньи в высоту Ирина Геращенко. Участница Олимпийских игр 2016 года стала женой своего коллеги, также прыгуна в высоту Сергея Спильняка. Радостной новостью 24-летняя спортсменка поделилась в Инстаграме, показав видео, на котором они с любимым обмениваются кольцами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi) 29 Авг 2019 в 6:46 PDT

Ранее красотка спортсменка показала фото с девичника.

Читайте также Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в нижнем белье