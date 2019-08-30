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    Жизнь

    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)

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    <p>Ирина Геращенко</p> <p>Фото: instagram.com/gerashchenkoi/</p> - Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)

    Ирина Геращенко

    Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

    Мужем известной легкоатлетки стал Сергей Спильняк

    В столице сыграла свадьбу одна из лидеров легкоатлетической сборной Украины - прыгуньи в высоту Ирина Геращенко. Участница Олимпийских игр 2016 года стала женой своего коллеги, также прыгуна в высоту Сергея Спильняка. Радостной новостью 24-летняя спортсменка поделилась в Инстаграме, показав видео, на котором они с любимым обмениваются кольцами.

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    Публикация от Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

    Ранее красотка спортсменка показала фото с девичника.

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    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    Обворожительная Ирина Геращенко вышла замуж (фото)
    instagram.com/gerashchenkoi/

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    Ирина Геращенко
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