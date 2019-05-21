Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»



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Киану Ривз

Фото: imdb

Режиссер Чад Стахелски рад продолжить работу над блокбастером с Киану Ривзом.

Герою Киану Ривза Джону Уику предстоит продолжить войну с врагами. Выход четвертой части блокбастера намечен на 21 мая 2021 года.

Известие пришло сразу же после премьерного показа фильма «Джон Уик 3», который за уик-энд собрал 56,8 миллионов долларов, став самой успешной серией франшизы компании Lionsgate.

Первая часть дебютировала в 2014 году с 14,4 миллионами долларов, в то время как вторая два года назад собрала в первые выходные 30,4 миллионов долларов.

Перед релизом третьего фильма о киллере режиссер Чад Стахелски признавался, что будет очень рад продолжить съемки об Уике.