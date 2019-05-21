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    Жизнь

    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»

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    Киану Ривз&nbsp;<br />Фото: imdb - Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Киану Ривз 
    Фото: imdb

    Режиссер Чад Стахелски рад продолжить работу над блокбастером с Киану Ривзом.

    Герою Киану Ривза Джону Уику предстоит продолжить войну с врагами. Выход четвертой части блокбастера намечен на 21 мая 2021 года.

    Известие пришло сразу же после премьерного показа фильма «Джон Уик 3», который за уик-энд собрал 56,8 миллионов долларов, став самой успешной серией франшизы компании Lionsgate.

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    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Объявлена дата выхода четвертой части «Джона Уика»
    Фото: imdb

    Первая часть дебютировала в 2014 году с 14,4 миллионами долларов, в то время как вторая два года назад собрала в первые выходные 30,4 миллионов долларов.

    Перед релизом третьего фильма о киллере режиссер Чад Стахелски признавался, что будет очень рад продолжить съемки об Уике.

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