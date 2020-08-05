Очередное убийство в Петербурге. 23-летний тиктокер-гей найден задушенным



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В убийстве подозревают 45-летнего друга блогера

В России очередное резонансное убийство. На этот раз жертвой стал блогер из Санкт-Петербурга. 23-летний тиктокер Егор Громов (настоящее имя — Али Забиров) был найден в квартире 45-летнего мужчины по имени Гульгусейн. Как сообщает телеграм-канал Mash, он был задушен. Тело эпатажного блогера родом из Таджикистана, не скрывавшего свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, было найдено на кровати хозяина квартиры. Егор-Али лежал лицом в подушку, был сильно избит, а на шее у него нашли следы удушения. Гульгусейн сам позвонил в полицию, после чего был задержан — его подозревают в убийстве.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга нашла в одном из домов расчлененное тело мужчины. Им оказался украинский рэпер Энди Картрайт. По словам вдовы, она расчленила мужа из-за большой любви.

Также «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.