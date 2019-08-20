«Однажды в Голливуде» назвали главным претендентом на «Оскар»



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Букмекерские конторы объявили свой список кандидатов на престижную кинопремию.

До церемонии осталось еще полгода, однако букмекеры уже принимают ставки. А голоса в очередной раз распределяются весьма необычным образом.

Так «Оскар» за лучшую мужскую роль на этот раз прочат актеру Хоакин Фениксу, сыгравшего суперзлодея в фильме «Джокер». Вероятность его победы конторы оценивают аж в 30,7%. А все потому что на фестивали редко попадают ленты, снятые по комиксам. Однако «Джокер» уже успел себя зарекомендовать на Венецианском кинофестивале.

На втором месте – актер Том Хэнкс, сыгравший главную роль в фильме «Прекрасный день по соседству». Взять главный приз также может Антонио Бандерас за работу над картиной «Боль и слава».

А вот в номинации «Лучший фильм» голоса разделились между двумя громкими работами – «Брачной историей» со Скарлетт Йоханссон и самой обсуждаемой лентой года – «Однажды в Голливуде».