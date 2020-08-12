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    Жизнь

    Олег Винник признался, почему не любит свой день рождения

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    Певец Олег Винник - Олег Винник признался, почему не любит свой день рождения
    Певец Олег Винник

    Артист рассказал о выступлении на пустом стадионе: «это какие-то эпохальные моменты»

    31 июля певец Олег Винник отпраздновал день рождения инновационным шоу в дополненной реальности на НСК «Олимпийский». Уникальным этот концерт был не только благодаря использованию графики и спецэффектов, но и отсутствию на стадионе публики. Десятки тысяч зрителей смотрели выступление онлайн. Что испытывал артист, который неоднократно собирал стадионы по всей Украине, выступая на совершенно пустой площадке? – Винник рассказал в интервью.

     «Это какие-то эпохальные моменты. Ты стоишь, видишь перед собой свежую зеленую траву, на которую даже боишься наступить, чтоб не испортить. Видишь огромный стадион, весь этот масштаб и вспоминаешь лица людей, которые перед тобой стояли буквально 4-5 месяцев назад», - поделился певец в рубрике «Кофе с перцем» программы «Звездный путь».

    Кроме того, в откровенной беседе с журналистом исполнитель признался, что не очень любит внимание в свой день рождения.

    «Честно говоря, в последнее время, бывает больно, когда мне делают праздник. Готовиться к этому, как к какому-то событию... слишком много уважения», – отметил Олег.

    Ранее «Скотч» ссобщал, что российскую поп-звезду с пробитой головой экстренно госпитализировали.

    «Певица в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое», - сообщил телеграм-канал Mash.

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