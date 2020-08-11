Обнаженная на лужайке. Дорофеева взбудоражила сеть слишком откровенными фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица поделилась пикантными фотографиями

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вызвала настоящий фурор среди фанов пикантными фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала серию фотографий, на которых предстала полностью обнаженная. Дорофеева игриво позировала, лежа на траве.

Исполнительница прикрыла обнаженные ягодицы только короткими джинсовыми шортиками, которые положила сверху на тело.

«Ой, а почему такая бледная? Тебе бы позагорать», - подписала снимки Надя.

Ошеломленные откровенностью звезды пользователи не удержали своих эмоций и написали Наде кучу сообщений в комментариях.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.