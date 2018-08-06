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    Шоу-биз

    Поцелуи и попытки суицида: Лобода шокировала новым клипом

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    Светлана Лобода - Поцелуи и попытки суицида: Лобода шокировала новым клипом
    Светлана Лобода

    Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на композицию SuperSTAR

    Новая композиция успела разделись сеть на два лагеря: одним песня очень понравилась, вторые - были в шоке от тизера видеоклипа, который в начале мая представила певица.

    Напомним, что в опубликованном тизере Лобода вместе с танцевальным балетом выполняет на песке ритмичные движения, которые иногда кажутся слишком эротичными. На момент съемок артистка находилась на девятом месяце беременности и ее откровенные танцы пользователи сочли слишком вульгарными.

    Но не прошло и нескольких месяцев после премьеры тизера, а в сети появилось еще более эпатажное видео.

    Сегодня артистка презентовала полную версию видеоклипа на песню SuperSTAR. И это видео стало еще жарче и  откровеннее: поцелуи между мужчинами и женщинами и даже попытки суицида.

    Несмотря на то, что за час новый клип просмотрело более 100 тыс человек, многие отметили, что новая видеоработу не стоит показывать детям до 16 лет.

    «Почему так отличается от тизера (первого клипа - аудио)? Там были такие классные танцы с беременной Светланой», «Так много пафоса и громких слов в начале, а в итоге обычная пустышка в яркой обертке. От кого вы собрались спасать женщин? От геев??? Как вообще можно было додуматься до такого? Вместо того, чтобы просвещать людей, как это делает Леди Гага, например, вы формируете негатив к ЛГБТ. Позор!», «Детям до 16 лучше не смотреть», «Все ждали клип с беременной Лободой, а получили геев и лесби», - пишут в комментариях меломаны.


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