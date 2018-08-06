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    Шоу-биз

    Оля Полякова поздравила Астафьеву с днем рождения пикантным снимком в соцсети

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    Оля Полякова и Даша Астафьева - Оля Полякова поздравила Астафьеву с днем рождения пикантным снимком в соцсети
    Оля Полякова и Даша Астафьева

    Коллега по музыкальной сцене и съемочной площадке оригинально поздравила Дащу Астафьеву в соцсети

    4 августа модель, певица и актриса отпраздновала день рождения. Астафьевой исполнилось 33 года. По этому случаю главная блондинка Украины поздравила коллегу в соцсети Instagram.

    Полякова опубликовала пикантный снимок со съемок украинской секс-комедии «Свингеры».

    «Надеюсь ты не убьешь меня за эту фотку! Это мы на «Свингерах» прикалывались. С днем рождения, красавица. Желаю оставаться такой же богиней, роскошной и сексуальной. Если бы я решилась с женщиной, это была бы ты! Фотка без ретуши, потому что богини в ней не нуждаются», - так подписала снимок Полякова.

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    Напомним, что сиквел украинской комедии выйдет на широкие экраны в начале декабря. По сценарию, главные герои фильма готовятся к Новому году и в праздничную ночь хотят осуществить свои сексуальные желания. 

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