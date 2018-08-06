Отец Ани Лорак прокомментировал слухи о разводе дочери с Муратом



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Ivona. bigmir.net Мирослав Куек

По мнению отца, в семье его дочери все хорошо

Отец Ани Лорак Мирослав Куек прокомментировал бушующие в интернете слухи о том, что супруг изменил ей. Напомним, что на прошлой неделе в сети появилось пикантное видео из караоке-клуба. На видеоролике видно, как супруг Ани Лорак тискает брюнетку Яну Беляеву.

«Все у них с Муратом нормально, они вместе. Не понимаю, зачем так преувеличивать, как противно рушить семью!» - заявил отец Ани Лорак изданию СтарХиту.

Также журналистам удалось поговорить с сотрудниками заведения, в котором произошел инцидент.

«Мы здесь всегда видим Мурата либо одного, либо в компании друзей. У Ани, наверное, другие представления об отдыхе. Знакомы мы давно, он порядочный, любит свою семью. Но не отрицаю, что каждый мужчина может попасть в такую ситуацию, если перед ним будет назойливо вертеться дама. Такова наша натура», - уверяет диджей по имени Андрей.

Стоит отметить, что после неприятного инцидента Ани Лорак на несколько дней исчезла из соцсетей. А в это время, в сети появились слухи о том, что это не первая измена Мурата и пара готовится к разводу.