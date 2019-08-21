Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
Ольга Сумская
instagram / olgasumska
Актриса рассказала о трудностях беременности, которые угрожали его жизни.
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как тяжело перенесла вторую беременность.
Знаменитость призналась, что беременность с младшей дочерью Анной проходила не слишком хорошо, поскольку Сумской поставили редкий диагноз - гестоз, который возникает в виде позднего токсикоза, а также повышение давления и отеков.
Чтобы сохранить не только малышу, но и актрисе жизни, звезду пришлось немедленно госпитализировать и вызвать экстренно роды.
«Я потеряла огромное количество крови, я потом все это восстанавливала. Гемоглобин был, я помню, после родов, шестьдесят пять, я была такая желтая-прежелтая, страшно смотреть на эти фотографии», - вспоминала Сумская.