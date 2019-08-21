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    Жизнь

    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов

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    <p>Ольга Сумская</p> <p>instagram / olgasumska</p> - Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов

    Ольга Сумская

    instagram / olgasumska

    Актриса рассказала о трудностях беременности, которые угрожали его жизни.

    Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как тяжело перенесла вторую беременность.

    Знаменитость призналась, что беременность с младшей дочерью Анной проходила не слишком хорошо, поскольку Сумской поставили редкий диагноз - гестоз, который возникает в виде позднего токсикоза, а также повышение давления и отеков.

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    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов
    Ольга Сумская призналась, что чуть не умерла во время родов

    Чтобы сохранить не только малышу, но и актрисе жизни, звезду пришлось немедленно госпитализировать и вызвать экстренно роды.

    «Я потеряла огромное количество крови, я потом все это восстанавливала. Гемоглобин был, я помню, после родов, шестьдесят пять, я была такая желтая-прежелтая, страшно смотреть на эти фотографии», - вспоминала Сумская.

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