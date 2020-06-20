Онкобольной cын Виктора Павлика отказался от терапии и обратился к одноклассникам (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певец Виктор Павлик с сыном

Младший сын певца рассказал о своей борьбе с самой агрессивной формой рака

Сын Виктора Павлика страдает от тяжелого онкозаболевания и принял решение о прекращении терапии, которую считает уже бессмысленной. У Павла почти два года назад диагностировали злокачественную опухоль - саркому, более известную как рак костей. Это одно из самых опасных и смертельных заболеваний в мире.

Младший сын известного украинского певца просит своих бывших одноклассников и одногруппников отозваться. Об этом парень написал в своем Facebook.

Павел рассказал, что уже прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

«Каждый раз, проверяя каждые несколько месяцев свой организм с помощью МРТ и КТ, я верил что эта зараза умрет от постоянного лечения химикатами, которые повреждают кроме больных клеток еще и здоровые, и оставит мой организм в покое. Однако этого так и не произошло», - написал он.

Болезнь проявила себя впервые в августе 2018 года, когда он попал в больницу из-за того, что ноги начали онемевать, терять свою силу, и парень почти перестал ходить.

Хирургам удалось вырезать новообразование, которое пережимало спинной мозг. После гистологии оказалось, что это была саркома.

«Неделю назад, в очередной раз проверив организм с помощью КТ и МРТ, я начал терять и без того слабую надежду в моей голове. Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу», - написал Павел.

Парень признался, что относится к этому спокойно, хотя неизведанность перед будущим не может не пугать.

«Я гораздо больше переживаю за тех, кто меня окружает и заботится обо мне: родителей и близких друзей, ведь без их помощи я вообще не справлюсь даже с простейшими моими потребностями», - рассказал он.

«Я искренне люблю всех своих одноклассников и мне жаль что то время прошло, ведь мы все отправились во взрослую жизнь, разбежавшись по миру.

После школы я поступил в Академию Службы безопасности Украины, поскольку с детства меня влекло на военную службу. Мне даже дважды удалось стать участником военного парада на День Независимости Украины. Отучившись и отслужив там два года я попал в больницу, и с этого момента и началась описанная выше история...

Я не знаю какого на самом деле мнения обо мне мои одноклассники и однокурсники, и как часто обо мне вообще вспоминают, но я искренне хочу пожелать вам всем успешной жизни, в которой вы никогда не столкнетесь с теми трудностями, которые сейчас переживаю я...

Мне очень хотелось выговориться, и я рад что наконец это сделал. Спасибо всем, кто дочитал этот текст до конца, это очень важно для меня. Будьте счастливы, цените особенные моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, окружающих вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют», - говорится в публикации.