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    Жизнь

    Онкобольной cын Виктора Павлика отказался от терапии и обратился к одноклассникам (фото)

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    Певец Виктор Павлик с сыном - Онкобольной cын Виктора Павлика отказался от терапии и обратился к одноклассникам (фото)
    Певец Виктор Павлик с сыном

    Младший сын певца рассказал о своей борьбе с самой агрессивной формой рака

    Сын Виктора Павлика страдает от тяжелого онкозаболевания и принял решение о прекращении терапии, которую считает уже бессмысленной. У Павла почти два года назад диагностировали злокачественную опухоль - саркому, более известную как рак костей. Это одно из самых опасных и смертельных заболеваний в мире.

    Младший сын известного украинского певца просит своих бывших одноклассников и одногруппников отозваться. Об этом парень написал в своем Facebook.

    Павел рассказал, что уже прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

    «Каждый раз, проверяя каждые несколько месяцев свой организм с помощью МРТ и КТ, я верил что эта зараза умрет от постоянного лечения химикатами, которые повреждают кроме больных клеток еще и здоровые, и оставит мой организм в покое. Однако этого так и не произошло», - написал он.

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    Онкобольной cын Виктора Павлика отказался от терапии и обратился к одноклассникам (фото)
    Онкобольной cын Виктора Павлика отказался от терапии и обратился к одноклассникам (фото)
    facebook.com/pavel.pavlik.

    Болезнь проявила себя впервые в августе 2018 года, когда он попал в больницу из-за того, что ноги начали онемевать, терять свою силу, и парень почти перестал ходить.

    Хирургам удалось вырезать новообразование, которое пережимало спинной мозг. После гистологии оказалось, что это была саркома.

    «Неделю назад, в очередной раз проверив организм с помощью КТ и МРТ, я начал терять и без того слабую надежду в моей голове. Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу», - написал Павел.

    Парень признался, что относится к этому спокойно, хотя неизведанность перед будущим не может не пугать.

    «Я гораздо больше переживаю за тех, кто меня окружает и заботится обо мне: родителей и близких друзей, ведь без их помощи я вообще не справлюсь даже с простейшими моими потребностями», - рассказал он.

    «Я искренне люблю всех своих одноклассников и мне жаль что то время прошло, ведь мы все отправились во взрослую жизнь, разбежавшись по миру.

    После школы я поступил в Академию Службы безопасности Украины, поскольку с детства меня влекло на военную службу. Мне даже дважды удалось стать участником военного парада на День Независимости Украины. Отучившись и отслужив там два года я попал в больницу, и с этого момента и началась описанная выше история...

    Я не знаю какого на самом деле мнения обо мне мои одноклассники и однокурсники, и как часто обо мне вообще вспоминают, но я искренне хочу пожелать вам всем успешной жизни, в которой вы никогда не столкнетесь с теми трудностями, которые сейчас переживаю я...

    Мне очень хотелось выговориться, и я рад что наконец это сделал. Спасибо всем, кто дочитал этот текст до конца, это очень важно для меня. Будьте счастливы, цените особенные моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, окружающих вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют», - говорится в публикации.

     

    болезнь
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