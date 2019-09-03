Опальный британский премьер взял щенка из приюта и приволок его в резиденцию на Даунинг-стрит



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Борис Джонсон

Новому жильцу предстоит поладить с котом Ларри, который живет в резиденции с 2011 года и отвечает там за ловлю мышей

В резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит въехал новый житель ― четырехмесячный щенок породы джек-рассел-терьер. Новый премьер-министр Борис Джонсон и его девушка Кэрри Симондс взяли питомца из приюта The Friends of Animals Wales. Об этом сообщает CNN.

Meet our gorgeous little rescue puppy, Dilyn #AdoptDontShop pic.twitter.com/kPmMaYM4dv — Carrie Symonds (@carriesymonds) September 2, 2019

При этом, как отмечает газета The Telegraph, щенку придется «найти общий язык» с другим жильцом резиденции ― котом Ларри, который поселился на Даунинг-стрит в 2011 году. У Ларри есть официальная должность: он отвечает за борьбу против мышей в резиденции. Поэтому кот живет на Даунинг-стрит вне зависимости от того, кто возглавляет правительство.

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