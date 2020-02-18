  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Осиротевший после пожаров детеныш коалы обнимает игрушку, похожую на маму (видео)

    • Розсилка
    Скриншот видео - Осиротевший после пожаров детеныш коалы обнимает игрушку, похожую на маму (видео)
    Скриншот видео

    Лесные пожары в Австралии начались в августе 2019 и стали самыми разрушительными за всю историю

    Ветеринар из США выложил в Сеть трогательное видео. В кадре малыш коалы обнимает игрушечного медведя, как две капли воды похожего на взрослого сумчатого.

    Пол Рамос рассказал, что семья детеныша погибла во время пожаров в Австралии и малыш коалы принял игрушку за маму: обнял ее и зарылся мордочкой в шерсть.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Paul Ramos (@vetpaulramos)

    Сам ветеринар приехал на континент спасать уцелевших в огне животных, и коаленок стал одним из тех, кого он выхаживает.

    Напомним, лесные пожары в Австралии начались в августе 2019 и стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. Огнем было уничтожено 63 000 квадратных километров и погибли больше 1 млрд животных.

     Читайте также: «За деньги готовы на все»: украинских артистов высмеяли на кремлевском ТВ

     

    лесной пожар погибли животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ