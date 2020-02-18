Осиротевший после пожаров детеныш коалы обнимает игрушку, похожую на маму (видео)



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Скриншот видео

Лесные пожары в Австралии начались в августе 2019 и стали самыми разрушительными за всю историю

Ветеринар из США выложил в Сеть трогательное видео. В кадре малыш коалы обнимает игрушечного медведя, как две капли воды похожего на взрослого сумчатого.

Пол Рамос рассказал, что семья детеныша погибла во время пожаров в Австралии и малыш коалы принял игрушку за маму: обнял ее и зарылся мордочкой в шерсть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paul Ramos (@vetpaulramos) 6 Фев 2020 в 3:13 PST

Сам ветеринар приехал на континент спасать уцелевших в огне животных, и коаленок стал одним из тех, кого он выхаживает.

Напомним, лесные пожары в Австралии начались в августе 2019 и стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. Огнем было уничтожено 63 000 квадратных километров и погибли больше 1 млрд животных.