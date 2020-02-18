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    Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным

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    Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным
    mirror.co.uk

    Лабрадор похудел на 11 кг и стал выглядеть несчастным

    Лабрадор по кличке Миллер из американского штата Иллинойс из-за угрозы здоровью похудел на 11 килограммов, однако потерял интерес к жизни. Об этом рассказала хозяйка животного – фотограф Жаклин Хенсли.

    Женщина утверждает, что похудевший до неузнаваемости Миллер стал выглядеть несчастным, в отличие от того времени, когда он был полным и ел вдоволь. 

    «Действительно, он выглядит немного печальным, поскольку больше не получает много вкусных угощений», – отметила она.

    По словам Хенсли, благодаря диете и увеличению физических нагрузок питомец избавился от лишнего веса, который мог в будущем негативно отразиться на его суставах и общем состоянии здоровья.

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    Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным
    Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным
    Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным
    Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным

    Миллера лишили его любимого арахисового масла и перестали подкармливать едой со стола, заменив ее низкокалорийным собачьим кормом и морковью в качестве угощения, также с ним стали вдвое дольше гулять, в результате чего пес за девять месяцев похудел на 11 килограммов. До диеты лабрадор весил 48 килограммов.

    Джерело: mirror.co.uk

    фотограф фотография животные
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