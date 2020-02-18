Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным



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mirror.co.uk

Лабрадор похудел на 11 кг и стал выглядеть несчастным

Лабрадор по кличке Миллер из американского штата Иллинойс из-за угрозы здоровью похудел на 11 килограммов, однако потерял интерес к жизни. Об этом рассказала хозяйка животного – фотограф Жаклин Хенсли.

Женщина утверждает, что похудевший до неузнаваемости Миллер стал выглядеть несчастным, в отличие от того времени, когда он был полным и ел вдоволь.

«Действительно, он выглядит немного печальным, поскольку больше не получает много вкусных угощений», – отметила она.

По словам Хенсли, благодаря диете и увеличению физических нагрузок питомец избавился от лишнего веса, который мог в будущем негативно отразиться на его суставах и общем состоянии здоровья.

Миллера лишили его любимого арахисового масла и перестали подкармливать едой со стола, заменив ее низкокалорийным собачьим кормом и морковью в качестве угощения, также с ним стали вдвое дольше гулять, в результате чего пес за девять месяцев похудел на 11 килограммов. До диеты лабрадор весил 48 килограммов.

Джерело: mirror.co.uk