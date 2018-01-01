Умер основатель Ikea Ингвар Кампрад. История успеха самого бережливого миллионера

Ингвар Феодор Кампрад родился 30 марта 1926 года на крохотной ферме Эльмтарюд в шведской провинции Смоланд.

Бизнесом Кампрад начал заниматься еще в детстве. В шестилетнем возрасте Ингвар начал торговать спичками. А в десять юный бизнесмен приторговывал ёлочными игрушками, карандашами и рыбой.

А вот история всеми любимой сети началась в 1943 году. В награду на хорошие оценки в школе, отец подарил Кампрад немного денег. На эти средства Ингвар и основал свою фирму под названием Ikea. Аббревиатура расшифровывалась просто: «Ингвар Кампрад с фермы Эльмтарюд, что рядом с деревней Агуннарюд».

Кстати, несмотря на то, что Кампрад был миллионером о его феноменальной экономности ходили легенды. Правда, некоторые его экономность считали скупостью и жадностью. Например, в командировках Кампрад всегда останавливался в трехзвездочных отелях, за завтраком он наедается до отвала, чтобы хватило до конца дня, а если все же приходилось оплачивать питание из своего кармана, миллиардер находил самые дешевые ресторанчики. Также, во время командировок он предпочитал ездить на общественном транспорте, считая что так, можно узнать вкусы народа.

«Как я могу требовать бережливости от людей, которые на меня работают, если буду проводить время в роскоши и комфорте», - отметил Кампрад в одном из интервью.

Умение ценить деньги Кампрад привил сыновьям. Младший из них, Матиас, вспоминает, как, будучи студентом, корчевал на каникулах лес в усадьбе родителей. Причем отец платил ему за труд меньше, чем наемным рабочим. После учебы Матиас на общих основаниях поступил на работу в один из торговых центров отца.

«Моя первоначальная зарплата была настолько маленькой, что иногда нам с женой приходилось бедствовать - выручали только дешевые обеды в кафе Ikea», - с улыбкой вспоминает он.



