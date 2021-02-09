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    Жизнь

    Осторожно! Это приложение заразило смартфоны миллионов пользователей

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    Осторожно! Это приложение заразило смартфоны миллионов пользователей

    После изучения программного кода стало понятно, что именно от него исходит атака объявлениями с целью получения заработка от их показа

    Популярное приложение Barcode Scanner, которое позволяет сканировать штрихкоды, заразило смартфоны миллионов пользователей вредоносным содержимым. Как сообщается в блоге специализирующейся на кибербезопасности компании Malwarebytes, программу с опасным наполнением скачали более 10 миллионов раз.

    Приложение Barcode Scanner доступно в официальном магазине Google Play, которым пользуются владельцы устройств на операционной системе Android. Первоначально программа не вызывала подозрений и не имела вредных свойств. Однако в последнем обновлении исследователи нашли опасную функцию, о которой в описании умалчивалось.

    В Malwarebytes начали поступать отзывы от юзеров, сообщавших, что теперь в браузере стали сами по себе открываться страницы с рекламой. После изучения программного кода Barcode Scanner стало понятно, что именно от него исходит атака объявлениями с целью получения заработка от их показа.

    Специалист Malwarebytes Нэйтан Коллиер (Nathan Collier) заметил, что подобный способ крайне нестандартен для злоумышленников. «Была ли это схема с самого начала, чтобы приложение спокойно работало, ожидая возможности для атаки уже после достижения популярности?» — задался он вопросом. В итоге Коллиер в ходе исследования подтвердил, что опасную функцию добавил разработчик приложения.

    Теги: технологии
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