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    Шоу-биз

    Ратаковски показала обнаженное тело на восьмом месяце беременности (фото)

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    <p>29-летняя модель Эмили Ратаковски стала героиней провокационной фотосессии</p> <div></div> - Ратаковски показала обнаженное тело на восьмом месяце беременности (фото)

    29-летняя модель Эмили Ратаковски стала героиней провокационной фотосессии

    instagram.com/emrata/

    Беременная американская модель обнажила выросший живот

    29-летняя беременная модель Эмили Ратаковски любит наблюдать за изменениями своего тела. Инстадива наслаждается своей беременностью и старается запечатлеть каждый момент.

    Инстадива встала в профиль и прикрыла обнаженную грудь руками. Артистка поправила волосы, а затем томно откинула голову, продолжив демонстрировать подросший живот. Эмили рассекретила срок своей беременности. Модель намекнула, что малыш появится на свет через месяц.

    «Уже совсем скоро. 33-я неделя. Я так рада, что этот особенный период запечатлен моими друзьями и партнерами», — написала Эмили.

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    Ратаковски показала обнаженное тело на восьмом месяце беременности (фото)
    Ратаковски показала обнаженное тело на восьмом месяце беременности (фото)
    Ратаковски показала обнаженное тело на восьмом месяце беременности (фото)
    Ратаковски показала обнаженное тело на восьмом месяце беременности (фото)
    instagram.com/emrata/

    Поклонники пришли в восторг от нежных и одновременно сексуальных кадров. Многие отметили, что модель расцвела во время беременности. «Какая красивая беременность», «Твоя грудь стала больше», «Роскошная мамочка», «Волосы, лицо и тело — всё просто идеально», «Ты просто расцвела», «Горячая женщина», «Ты светишься от счастья», — написали фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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