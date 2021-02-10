Ратаковски показала обнаженное тело на восьмом месяце беременности (фото)

Беременная американская модель обнажила выросший живот

29-летняя беременная модель Эмили Ратаковски любит наблюдать за изменениями своего тела. Инстадива наслаждается своей беременностью и старается запечатлеть каждый момент.

Инстадива встала в профиль и прикрыла обнаженную грудь руками. Артистка поправила волосы, а затем томно откинула голову, продолжив демонстрировать подросший живот. Эмили рассекретила срок своей беременности. Модель намекнула, что малыш появится на свет через месяц.

«Уже совсем скоро. 33-я неделя. Я так рада, что этот особенный период запечатлен моими друзьями и партнерами», — написала Эмили.

Поклонники пришли в восторг от нежных и одновременно сексуальных кадров. Многие отметили, что модель расцвела во время беременности. «Какая красивая беременность», «Твоя грудь стала больше», «Роскошная мамочка», «Волосы, лицо и тело — всё просто идеально», «Ты просто расцвела», «Горячая женщина», «Ты светишься от счастья», — написали фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.