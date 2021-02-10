Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)

Актриса посчитала подобные обвинения необоснованными

Порноактриса Банни Колби рассказала о том, как ее заблокировали в приложении для знакомств Bumble. Историю звезды фильмов для взрослых публикует The Daily Beast.

Колби рассказала, что однажды открыв приложение, увидела на экране надпись: «Вы заблокированы, и вот почему». Она узнала, что ее заподозрили в использовании Bumble для продвижения своих социальных сетей и дальнейшей «коммерческой активности».

Актриса посчитала подобные обвинения необоснованными. По ее словам, единственной целью, с которой она использовала Bumble, было знакомство с потенциальным партнером. «То, чем я зарабатываю на жизнь, очень неоднозначно для некоторых людей, но в остальном моя жизнь очень скучная. Я плачу налоги, сижу дома с кошками и читаю», — пояснила Колби.

Звезда порнофильмов добавила, что действительно указала в профиле свой Instagram. По ее словам, такую же информацию публикует множество других пользователей приложения, однако их за это не заблокировали. Колби обратилась в службу поддержки Bumble и прикрепила скриншоты профилей, в которых также был указан Instagram. Представители приложения назвали блокировку ошибкой и восстановили аккаунт актрисы.

Колби уверяет, что после этого столкнулась с «теневым баном»: девушка перестала получать лайки от других пользователей. Она снова попыталась связаться со службой поддержки, однако так и не смогла решить эту проблему. Причиной блокировки и «теневого бана», посчитала актриса, могла стать ее работа в индустрии развлечений для взрослых.

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