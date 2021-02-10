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    Курьез

    Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)

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    Порноактриса Банни Колби - Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)
    Порноактриса Банни Колби
    instagram.com/bunnycolby/

    Актриса посчитала подобные обвинения необоснованными

    Порноактриса Банни Колби рассказала о том, как ее заблокировали в приложении для знакомств Bumble. Историю звезды фильмов для взрослых публикует The Daily Beast.

    Колби рассказала, что однажды открыв приложение, увидела на экране надпись: «Вы заблокированы, и вот почему». Она узнала, что ее заподозрили в использовании Bumble для продвижения своих социальных сетей и дальнейшей «коммерческой активности».

    Актриса посчитала подобные обвинения необоснованными. По ее словам, единственной целью, с которой она использовала Bumble, было знакомство с потенциальным партнером. «То, чем я зарабатываю на жизнь, очень неоднозначно для некоторых людей, но в остальном моя жизнь очень скучная. Я плачу налоги, сижу дома с кошками и читаю», — пояснила Колби.

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    Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)
    Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)
    Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)
    Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)
    Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)
    Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)
    Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)
    Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)
    Известную порноактрису заблокировали в приложении для знакомств (фото)
    instagram.com/bunnycolby/

    Звезда порнофильмов добавила, что действительно указала в профиле свой Instagram. По ее словам, такую же информацию публикует множество других пользователей приложения, однако их за это не заблокировали. Колби обратилась в службу поддержки Bumble и прикрепила скриншоты профилей, в которых также был указан Instagram. Представители приложения назвали блокировку ошибкой и восстановили аккаунт актрисы.

    Колби уверяет, что после этого столкнулась с «теневым баном»: девушка перестала получать лайки от других пользователей. Она снова попыталась связаться со службой поддержки, однако так и не смогла решить эту проблему. Причиной блокировки и «теневого бана», посчитала актриса, могла стать ее работа в индустрии развлечений для взрослых.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
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