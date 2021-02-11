Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств

Фредди относился к своим кошкам как к маленьким детям

Если кто-то и мог с чистым сердцем назвать себя кошатником, так это лидер легендарной группы Queen — Фредди Меркьюри. И если остальные люди ограничиваются за свою жизнь парочкой пушистиков, то по сообщению BoredPanda всего у Фредди было около десяти котов и кошек: Том, Джерри, Тиффани, Дороти, Далила, Голиаф, Лили, Мико, Оскар и Ромео. И жили они в полной любви и радости!

Любовь к хвостатым началась в 1970-х, когда подруга Фредди, Мэри Остин, купила им пару котов — Тома и Джерри. Когда Фредди гастролировал вместе с группой, он звонил домой, чтобы узнать, как поживают его любимчики. Мэри даже держала котов и трубки, чтобы они могли услышать голос хозяина.

За все время у Фредди успело пожить около 10 кошек. И среди них были Том, Джерри, Тиффани, Дороти, Далила, Голиаф, Лили, Мико, Оскар и Ромео. У каждой кошки Фредди был свой личный рождественский носок с угощениями и игрушками.

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И чем старше становился Кода. тем меньше его мордочка напоминала маску грустного клоуна. А потом он и вовсе стал улыбаться!

Сейчас Кода красивый и лощеный полосатый кот с симпатичной улыбающейся мордочкой. Он совершенно счастлив.