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    Курьез

    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств

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    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств

    Фредди относился к своим кошкам как к маленьким детям

    Если кто-то и мог с чистым сердцем назвать себя кошатником, так это лидер легендарной группы Queen — Фредди Меркьюри. И если остальные люди ограничиваются за свою жизнь парочкой пушистиков, то по сообщению BoredPanda всего у Фредди было около десяти котов и кошек: Том, Джерри, Тиффани, Дороти, Далила, Голиаф, Лили, Мико, Оскар и Ромео. И жили они в полной любви и радости!

    Любовь к хвостатым началась в 1970-х, когда подруга Фредди, Мэри Остин, купила им пару котов — Тома и Джерри. Когда Фредди гастролировал вместе с группой, он звонил домой, чтобы узнать, как поживают его любимчики. Мэри даже держала котов и трубки, чтобы они могли услышать голос хозяина.

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    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств
    Фредди Меркьюри был отчаянным котолюбом: 15 фотодоказательств

    За все время у Фредди успело пожить около 10 кошек. И среди них были Том, Джерри, Тиффани, Дороти, Далила, Голиаф, Лили, Мико, Оскар и Ромео. У каждой кошки Фредди был свой личный рождественский носок с угощениями и игрушками.

    Ранее «Скотч» показывал котенка с самой грустной мордочкой, который вырос в кота с лучезарной улыбкой.

    И чем старше становился Кода. тем меньше его мордочка напоминала маску грустного клоуна. А потом он и вовсе стал улыбаться!

    Сейчас Кода красивый и лощеный полосатый кот с симпатичной улыбающейся мордочкой. Он совершенно счастлив.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес шутки кот курьез животные
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