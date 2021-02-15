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    Жизнь

    Отца известной рэперши насмерть сбила машина (фото)

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    Рэперша Ники Минаж - Отца известной рэперши насмерть сбила машина (фото)
    Рэперша Ники Минаж
    instagram.com/nickiminaj/

    Водитель скрылся с места преступления

    Роберт Мараж, отец рэперши Ники Минаж, погиб. Сообщается, что 64-летнего мужчину сбила машина, когда он прогуливался по Лонг-Айленду, после чего неизвестный скрылся с места преступления. Роберта доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Изначально о трагедии написала его сестра, после чего информацию подтвердил портал TMZ, ссылаясь на источники в полиции. Сейчас преступника разыскивают.

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    Отец Ники страдал алкогольной и наркотической зависимостью и часто избивал ее мать, а однажды даже пытался ее убить, для чего поджег дом. Неизвестно, насколько улучшились отношения рэперши и ее отца за последние годы, однако совместные фото доказывают, что они как минимум периодически виделись.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер
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