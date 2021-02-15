Отца известной рэперши насмерть сбила машина (фото)

Водитель скрылся с места преступления

Роберт Мараж, отец рэперши Ники Минаж, погиб. Сообщается, что 64-летнего мужчину сбила машина, когда он прогуливался по Лонг-Айленду, после чего неизвестный скрылся с места преступления. Роберта доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Изначально о трагедии написала его сестра, после чего информацию подтвердил портал TMZ, ссылаясь на источники в полиции. Сейчас преступника разыскивают.

Отец Ники страдал алкогольной и наркотической зависимостью и часто избивал ее мать, а однажды даже пытался ее убить, для чего поджег дом. Неизвестно, насколько улучшились отношения рэперши и ее отца за последние годы, однако совместные фото доказывают, что они как минимум периодически виделись.