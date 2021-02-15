Кароль использовала Полякову для промо своего клипа? Скандальное признание звезды

Появились новые подробности скандала между Тиной Кароль и Олей Поляковой

В субботу, 13 февраля, на YouTube-канале Russell Blog, посвященном шоу-бизнесу, вышло эксклюзивное интервью Тины Кароль. Одной из центральных тем, обсуждавшихся в интервью, стал скандал между Поляковой и Кароль, который разразился в эфире телешоу «Маска» неделю назад. Оля Полякова назвала певицу «известной плакальщицей», позже объяснив, что имела в виду исключительно ее «очень грустный репертуар», и извинившись перед теми, кого могли задеть ее слова.

Сегодня же из интервью для Russell Blog стали известны новые подробности этого скандала. Тина Кароль заявила, что сознательно использовала имя Оли Поляковой во время промо-кампании своего клипа на новую песню под названием «Скандал».

Тина Кароль: «Я подумала, что будет абсолютно честным, если Оля Полякова станет участником рекламной кампании моей песни. Это была моя идея! Я сделала это своими руками...».

Отметим, что на высказываниях в сторону Кароль странное поведение Поляковой не исчерпало себя: недавно «королева ночи» украинского шоу-бизнеса набросилась с оскорблениями на другую поп-звезду – Камалию. Та, в свою очередь, не замедлила с жестким ответом.

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