Отец Меган Маркл признался, что никогда не просил у дочки деньги

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Принц Гарри и Меган Маркл

Накануне свадьбы Меган Маркл и принца Гарри сводный брат актрисы Томас Маркл-младший заявил, что его сестра забыла про семью

Томас написал принцу Гарри открытое письмо и обвинил Меган в равнодушии, а также в том, что она не помогает близким, которые живут практически в нищете.

Отец Меган проблемы в этом не видит. Он отметил, что никогда не просил у дочери денег и делать этого не собирается: «Я уверен, что Меган помогла бы мне, если бы я ее об этом попросил», — сказал Томас Маркл-старший.

Напомним, Меган и Гарри познакомились в июле 2016-го в Лондоне на вечеринке у общих друзей. Спустя полгода в прессу просочились первые слухи об отношениях пары — тогда на Меган, которая уже однажды состояла в браке, обрушилась волна негатива. Недоброжелатели твердили — Елизавета II никогда не одобрит этот союз: «Это было непростое испытание. Пройти его мне помогали друзья и, конечно, Гарри», — вспоминает Меган.

На свадьбе актрисы и принца не было отца Маркл. Накануне торжества он перенес операцию на сердце и по состоянию здоровья пропустил мероприятие.