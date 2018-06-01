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    Отец Меган Маркл признался, что никогда не просил у дочки деньги

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Отец Меган Маркл признался, что никогда не просил у дочки деньги
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Накануне свадьбы Меган Маркл и принца Гарри сводный брат актрисы Томас Маркл-младший заявил, что его сестра забыла про семью

    Томас написал принцу Гарри открытое письмо и обвинил Меган в равнодушии, а также в том, что она не помогает близким, которые живут практически в нищете.

    Отец Меган проблемы в этом не видит. Он отметил, что никогда не просил у дочери денег и делать этого не собирается: «Я уверен, что Меган помогла бы мне, если бы я ее об этом попросил», — сказал Томас Маркл-старший.

    Напомним, Меган и Гарри познакомились в июле 2016-го в Лондоне на вечеринке у общих друзей. Спустя полгода в прессу просочились первые слухи об отношениях пары — тогда на Меган, которая уже однажды состояла в браке, обрушилась волна негатива. Недоброжелатели твердили — Елизавета II никогда не одобрит этот союз: «Это было непростое испытание. Пройти его мне помогали друзья и, конечно, Гарри», — вспоминает Меган.

    На свадьбе актрисы и принца не было отца Маркл. Накануне торжества он перенес операцию на сердце и по состоянию здоровья пропустил мероприятие.

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