Сводная сестра Меган Маркл жестко раскритиковала герб герцогини

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Саманта Грант и Меган Маркл

Саманта Грант снова оскорбила Меган, а также ее герб и всю королевскую семью.

Сестра Меган Маркл никак не может успокоится и продолжает позорить имя жены принца Гарри.

На этот раз, Саманта, высказалась в соцсети Twitter и обратила внимание публики на то, что Меган не пригласила на свою свадьбу не только ни одного родственника со стороны отца, но проигнорировала также родных со стороны матери.

Также 53-летняя Грант высмеяла официальный герб герцогини Сассекской, который был официально предоставлен ей королевой. По мнению американки, герб является ужасным и смешным, а также отметила, что он напоминает «рисунок из детсада», сообщает DailyMail.

Она возмущена тем, что, вопреки королевским традициям, герб был предоставлен именно Меган, а не ее отцу. И что родители бывшей актрисы никак не обозначены на гербе. Саманта заявила, что со стороны королевской семьи такое просто бестактно.

То, что Меган решила использовать в своем гербе «три пера, обозначающие общения и силе слова» Саманта назвала «ментальной мастурбацией, мягко говоря».

Стоит отметить, что подобное заявление оскорбило всю королевскую семью, поскольку все члены вместе с королевой утвердили герб Меган.

Джерело: ТСН