Откровенное признание Богуслава Старикова из шоу «Подиум»: Самое сложное – осознать, что я не пуп земли



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Богуслав Стариков

Во втором выпуске реалити «Подиум» проект покинул самый младший участник, Богуслав Стариков

Мы узнали, считает ли он свой уход справедливым, и как это – быть дизайнером в 16 лет. Как ранее сообщал Scotch, Богуслав стал первым участником, который покинул реалити «Подиум».

Во время модного испытания 16-летний дизайнер сшил вместо вечернего платья кособокое платье с плохо обработанными краями и лентой вместо пояса. И хотя моделью Богуслава на показе была прекрасная Юлия Дыхан (участница второго сезона «Топ-модели по-украински»- прим.ред.), эксперты его работу не оценили.

Сколько лет ты занимаешься дизайном? Как тебе эта идея пришла в голову?

Дизайном занимаюсь около двух лет. Мне нравится выглядеть красиво, плюс я люблю искусство.

Бывал ли на модных показах? Кем из мировых дизайнеров вдохновляешься и почему?

На показы стал ходить после съемок проекта «Подиум». Кстати, 12 марта - показ моей новой коллекции. А вдохновляюсь все еще только собой.

Когда ты шьешь, слушаешь музыку? Если да, то какую?

Слушаю Оxxxymiron, Bumble Bezzy и тяжелый металл.

Как ты научился шить? Был какой-то неудачный опыт?

Я учился шить методом проб и ошибок. На моем дизайнерском пути было много бессонных ночей, кровь и пот тоже были. Честно говоря, все первые работы были отвратительны, но я не сдавался.

Как семья и друзья относятся к твоему увлечению? Мама помогала шить?

Нет, не помогала, потому что я не могу принять чужую помощь из-за собственной гордости. Семья боялась этого, ведь заниматься искусством - очень рискованно.

Что для тебя было самое сложное во время проекта? Было жалко расставаться с коллекцией?

Самым сложным было осознать, что я - не пуп земли. А расставаться было не жаль, ведь я изначально знал, на что шел.

Считаешь свой уход справедливым?

Считаю, что меня выгнали несправедливо. Платье, которое я сшил на испытании, было первым платьем в моей жизни. И, учитывая это, наряд получился достойным.

Кого считал основным конкурентом?

Кирилл Харитонцев, по моему мнению, очень сильный конкурент и дизайнер в целом. Хотя, как человек, он мне не нравится.

Для дизайнера важен возраст?

В искусстве нет возраста. Но я изначально видел, что, по сравнению с конкурентами, у меня очень мало опыта. Казалось, что нет шансов даже попасть в 10-ку.

О чем мечтаешь? Что ты планируешь дальше?

Моя мечта - это постоянный рост. Планирую всю жизнь преодолевать трудности и покорять новые горизонты. Мои планы и мечты осуществляются прямо сейчас!