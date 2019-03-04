Визажист Ким Кардашьян раскрыл секрет макияжа реалити-дивы



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Ким Кардашьян

Марио Дедиванович знает, как подчеркнуть естественную красоту женщины

Визажист Ким Кардашян Марио Дедиванович раскрыл свой трюк, позволяющий скрыть пятна и недостатки на коже, сохраняя при этом совершенно естественный цвет лица: «микромаскировка», которая позволит буквально преобразить кожу, пишет Daily Mail.

35-летний эксперт, который работает визажистом с 2008 года. Он помог звезде реалити-шоу популяризировать все виды тенденций красоты. Однако теперь Марио заявляет, что есть новый гениальный набор техники, чтобы любая женщина смогла завоевать мир.

По словам визажиста, суть используемого им метода заключается в том, чтобы точечно скрывать все недостатки кожи или пигментацию, используя для этого лишь небольшое количество тона и тонкую кисточку.

С помощью тонкой кисти для макияжа необходимо поместить маскирующее средство мягко в маленькие точки по всему лицу, именно там, где нужно замаскировать недостаток кожи. Затем более широкой кистью с тональным средством как можно легче провести по области замаскированного пятна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAKEUP BY MARIO (@makeupbymario) 15 Фев 2019 в 10:04 PST

Главное в его методе, как отмечает Дедиванович, то, что использовать для маскировки пятен нужно минимум пудры. Это позволит сделать ее на коже практически незаметной. После всех манипуляций визажист советует аккуратно пальцами «пригладить» место коррекции.

И конечно, Марио советует, делая «микромаскировку» для мелких пятен на лице, уделять пристальное внимание цвету продукта и тому, как он сочетается с кожей.