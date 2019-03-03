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    Saint Laurent осень-зима 2019/2020: яркие фото с показов

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    Saint Laurent осень-зима 2019/2020: яркие фото с показов
    vogue.ua

    Энтони Ваккарелло точно знает как обращаться с наследием дизайнера, чьим именным домом он управляет

    Это было понятно еще с первого образа, когда на подиум вышла модель в сером шерстяном широкоплечем пальто, которое было вдохновлено образом Бетти Катру – одной из муз Сен-Лорана.   

    С момента своего назначения почти три года назад Ваккарелло, казалось, чувствовал себя комфортно, изучая те части наследия Ива Сен-Лорана, которые наиболее близко совпадают с его эстетикой – оба дизайнера обожают все короткое.

    Но за 40 лет существования архивы YSL увеличились до невероятных размеров. Последние работы Ваккарелло исследовали несколько эпох и моментов этого наследия, но аспект, который порадовал гостей осенне-зимнего шоу, был крой – крепкий, объемный и сосредоточенный на плечах.

    «Я хочу дать больше власти женщинам, и я думаю, что им нужно надежное плечо», –  заявил дизайнер за кулисами шоу. Ваккарелло признался, что он потратил шесть месяцев, чтобы получить правильные пропорции, и что все жакеты обязательно сделаны с подкладкой, чтобы плечи простирались на два сантиметра за швы.

    «Все шоу сделано вручную, – рассказал дизайнер. – Теперь нам предстоит выяснить, как усовершенствовать дизайн, чтобы его можно было воспроизводить на заводе».

    Другой яркой отсылкой к архивам YSL стала часть линейки, которая неизбежно ассоциировалась с опиумными семидесятыми и коллекцией «Скандал» весны 1971 года.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Роскошные вечерние жакеты из бисера, надетые поверх микрошорт, швейцарские чулки, сапоги до колена, флуоресцентные яркие оттенки, объемы и ультра-мини. 

    Джерело: vogue.ua

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