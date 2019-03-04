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    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке

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    <p>Бен Аффлек</p> - Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке

    Бен Аффлек

    Фото: instagram /redcarpetmood

    Кинозвезды поразили стильными луками на красной дорожке

    В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Тройная граница» - боевика с многообещающим актерским составом. Проект представили его главные звезды: Бен Аффлек, Оскар Айзек, Педро Паскаль, Чарли Ханнэм и Гаррет Хедлунд. «Тройная граница» расскажет о группе предприимчивых друзей на пограничной зоне между Парагваем, Аргентиной и Бразилией, которые решили ограбить местного наркобарона, чтобы покончить с преступностью и попутно разбогатеть.

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    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и другие звезды фильма «Тройная граница» на премьере в Нью-Йорке
    Фото: instagram /redcarpetmood

    Танее тало известно, что 46-летний голливудский красавчик Бен Аффлек, который активно лечится от алкоголизма, недавно возобновил общение со своей бывшей пассией, 38-летней Линдсэй Шукус. Инсайдер, близкий к звездам, уточнил, что это совсем не означает, что Бен и Линдсэй снова собираются встречаться: пока речь идет лишь о дружеских отношениях.

    «Они знали друг друга на протяжении многих лет. После расставания был период, когда они не общались вовсе. Но теперь они снова разговаривают друг с другом», -  поведал аноним.

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