Отличный конкурс: зоопарк предлагает назвать ядовитую змею в честь вашего бывшего



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Фото: unsplash / @jordi_fontana

Организаторы надеются, что веселое состязание поможет людям лучше отпраздновать 14 февраля

Ко Дню всех влюбленных зоопарк в Сиднее проводит конкурс, победитель которого удостоится невероятной чести – назвать одну из самых ядовитых змей именем бывшего возлюбленного или возлюбленной, пишет platfor.ma.

Первое условие участия в соревновании - пожертвовать $ 1 в Фонд сохранения дикой природы, после чего нужно будет заполнить форму на сайте. Главное - это довольно точно, развернуто и подробно объяснить, почему именно этот человек заслуживает на звание «змеи».

Результаты станут известны в День влюбленных, 14 февраля, а победителем станет человек, который лучше сформулирует свои претензии. Также победитель получит право в течение года бесплатно посещать рептилию (если захочет).

«Мы надеемся, что, предоставив кому-то, кому не повезло в любви, возможность назвать змею в зоопарке в честь их бывшего партнера, мы сможем дать им повод для празднования Дня святого Валентина», - объясняет генеральный директор Сиднейского зоопарка Марк Коннолли.