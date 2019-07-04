Памела Андерсон доказала, что бывший жених избивал ее



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Памела Андерсон

По словам модели, Адиль не контролировал свою силу

51-летняя Памела Андерсон заявила, что 33-летний Адиль Рами не только изменял ей, но и наносил побои. Актриса предоставила доказательства издевательств над ней бывшего жениха.

Звезда сериала «Спасатели Малибу» опубликовала на своем сайте кадры, сделанные в медицинском учреждении. На видео врач заматывает руку актрисы эластичным бинтом.

По словам Памелы, Адиль не контролировал свою силу. Так, однажды он слишком сильно сжал ее руки во время ссоры. Результатом агрессии спортсмена стали переломы. Звезде пришлось обратиться в больницу.

«Я сказала в клинике, что это похоже на артрит. Просто не могла признаться доктору, что на самом деле это Адиль причинил мне боль. Я сказала об этом сестре и представителю его футбольного клуба. Сестра посоветовала мне быть терпеливой. Я думала, что он изменится», - призналась Андерсон.

Читайте также: Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже.



