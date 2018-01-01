Памела Андерсон призналась, что страдает от наступившей менопаузы

Памела Андерсон не перестает мелькать на страницах западных СМИ.

Еще пару лет назад разговоры о ее персоне можно было услышать крайне редко, а теперь она - один из главных звездных ньюсмейкеров: то Памела скандалит с Ким Кардашьян на тему шуб из натурального меха, то осуждает жертв Харви Вайнштейна, вместо того, чтобы их защищать, то денно и нощно носит еду Джулиану Ассанжу в посольство Эквадора... Не меньший



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Памела Андерсон

Памела Андерсон не перестает мелькать на страницах западных СМИ.

Еще пару лет назад разговоры о ее персоне можно было услышать крайне редко, а теперь она - один из главных звездных ньюсмейкеров: то Памела скандалит с Ким Кардашьян на тему шуб из натурального меха, то осуждает жертв Харви Вайнштейна, вместо того, чтобы их защищать, то денно и нощно носит еду Джулиану Ассанжу в посольство Эквадора... Не меньший интерес вызывает и тема ее нового романа - с футболистом Адилем Рами, который младше ее на 18 лет.

В одном из последних интервью - изданию Daily Mail - актриса поведала об отношениях с 32-летним спортсменом и депрессии, в которую она начала впадать из-за своего возраста. Напомним, в прошлом году Памеле исполнилось 50 лет.

«Я бесконечно готовила, но никто не приходил ко мне на обеды. Мне было одиноко и тоскливо. К тому же начали проявлять себя гормоны: приливы, постоянная смена настроения, раздражительность, капризность, напряжение... Все и сразу. Я определенно чувствовала перемены и поняла, что страдаю от менопаузы или как там ее называют. Я стала очень эмоциональной, но не хотела мучить всех вокруг»,- описывает Памела свое состояние последних месяцев.

По словам актрисы, она по сей день испытывает проблемы в связи с этим физиологическим процессом и планирует обратиться к врачу-аюрведу, который поможет избавиться от симптомов.

Джерело: Hello!