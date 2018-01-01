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    Памела Андерсон призналась, что страдает от наступившей менопаузы

    Памела Андерсон не перестает мелькать на страницах западных СМИ.
    Еще пару лет назад разговоры о ее персоне можно было услышать крайне редко, а теперь она - один из главных звездных ньюсмейкеров: то Памела скандалит с Ким Кардашьян на тему шуб из натурального меха, то осуждает жертв Харви Вайнштейна, вместо того, чтобы их защищать, то денно и нощно носит еду Джулиану Ассанжу в посольство Эквадора... Не меньший
    • Вчора, 23:06
    • Розсилка
    <span>Памела Андерсон</span>
    Памела Андерсон

    Памела Андерсон не перестает мелькать на страницах западных СМИ.

    Еще пару лет назад разговоры о ее персоне можно было услышать крайне редко, а теперь она - один из главных звездных ньюсмейкеров: то Памела скандалит с Ким Кардашьян на тему шуб из натурального меха, то осуждает жертв Харви Вайнштейна, вместо того, чтобы их защищать, то денно и нощно носит еду Джулиану Ассанжу в посольство Эквадора... Не меньший интерес вызывает и тема ее нового романа - с футболистом Адилем Рами, который младше ее на 18 лет.

    В одном из последних интервью - изданию Daily Mail - актриса поведала об отношениях с 32-летним спортсменом и депрессии, в которую она начала впадать из-за своего возраста. Напомним, в прошлом году Памеле исполнилось 50 лет.

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    Памела Андерсон призналась, что страдает от наступившей менопаузы
    Памела Андерсон призналась, что страдает от наступившей менопаузы
    Памела Андерсон призналась, что страдает от наступившей менопаузы
    Памела Андерсон призналась, что страдает от наступившей менопаузы
    Памела Андерсон призналась, что страдает от наступившей менопаузы
    Памела Андерсон призналась, что страдает от наступившей менопаузы
    Памела Андерсон призналась, что страдает от наступившей менопаузы
    Памела Андерсон призналась, что страдает от наступившей менопаузы

    «Я бесконечно готовила, но никто не приходил ко мне на обеды. Мне было одиноко и тоскливо. К тому же начали проявлять себя гормоны: приливы, постоянная смена настроения, раздражительность, капризность, напряжение... Все и сразу. Я определенно чувствовала перемены и поняла, что страдаю от менопаузы или как там ее называют. Я стала очень эмоциональной, но не хотела мучить всех вокруг»,- описывает Памела свое состояние последних месяцев.

    По словам актрисы, она по сей день испытывает проблемы в связи с этим физиологическим процессом и планирует обратиться к врачу-аюрведу, который поможет избавиться от симптомов.

    Джерело: Hello!

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