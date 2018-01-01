Пенелопа Крус вышла на красную дорожку в соблазнительном белом платье

Актриса очаровала поклонников стильным нарядом

Известная испанская актриса Пенелопа Крус пришла на церемонию вручения кинопремии «Гойя» в роскошном белом платье с кристаллами Swarowski и высоким разрезом от Atelier Versace. Свой эффектный образ звезда дополнила босоножками на высоком каблуке. Ее сопровождал супруг – 48-летний артист Хавьер Бардем. Он выбрал для красной



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Пенелопа Крус

Актриса очаровала поклонников стильным нарядом

Известная испанская актриса Пенелопа Крус пришла на церемонию вручения кинопремии «Гойя» в роскошном белом платье с кристаллами Swarowski и высоким разрезом от Atelier Versace. Свой эффектный образ звезда дополнила босоножками на высоком каблуке.

Ее сопровождал супруг – 48-летний артист Хавьер Бардем. Он выбрал для красной дорожки элегантный черный смокинг, белую рубашку, галстук-бабочку и классические черные туфли.

Крус была номинирована на этой церемонии на приз за лучшую женскую роль в картине «Эскобар», где также сыграл и сам Бардем.

Ранее сообщалось, что Пенелопе Крус удается сохранять идеальную фигуру благодаря безглютеновой диете и практически полному отказу от продуктов животного происхождения. «Я стараюсь исключить из рациона молочные продукты и сахар. Я не могу, есть продукты с глютеном, потому что у меня на него аллергия», - рассказывает она.

Джерело: Сегодня