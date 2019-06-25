Умерла извсетная актриса Алла Покровская



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Алла Покровская АиФ

Вдова Олега Ефремова умерла в одной из московских больниц

Актриса Алла Покровская не дожила до своего 82-летия всего три месяца. У нее остались сын - известный актер Михаил Ефремов - и шестеро внуков.

Покровская была третьей супругой Олега Ефремова. Знаменитый артист скончался в 2000 году в возрасте 72 лет. Первой и второй жены актера также уже нет в живых.

Стоит отметить, что несмотря на преклонный возраст, актриса все еще была востребованной в киноиндустрии. Последним фильмом Аллы Покровской стала лента «Высоцкий. Спасибо, что живой». В байопике Покловской досталась роль матери артиста.

Алла Покровская родилась в 1937 году в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского. Она окончила филологический факультет Московского пединститута, а затем - Школу-студию МХАТ. После окончания учебы в 1959 году Покровская была принята в труппу театра «Современник», в котором прослужила 45 лет.

В 1979 году актриса стала профессором Школы-студии МХАТ. В 2004 году перешла в труппу МХТ имени Чехова. На счету Покровской десятки ролей в театре и кино.

Как сообщается на сайте театра, прощание с Аллой Покровской пройдет 27 июня в 11:00. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине