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    Шоу-биз

    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи

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    Ким Кардашьян - Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Ким Кардашьян

    Звезде реалити-шоу пришлось нанять ассистента

    Королеве селфи Ким Кардашьян запретили делать то, что получается у нее лучше всего - селфи. Поскольку Ким повредила запястье, врачи посоветовали ей минимизировать нагрузку на руку. Об этом она рассказала в эфире реалити-шоу «Семейство Кардашьян». 

    «У меня болит рука. Я забыла свой бандаж. Врач говорит, что я могу держать телефон только так, чтобы не нагружать запястье», — объясняет Ким своей маме Крис Дженнер.

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    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
    Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи

    Конечно же, нормальное селфи в таком положении не сделаешь. Но Ким не была бы королевой селфи, если бы не нашла выход из этой, казалось бы, безнадежной ситуации. Кардашьян обзавелась селфи-ассистентом Пакси, которая помогает ей делать снимки, пока ее собственные руки отдыхают. Формально требования врачей соблюдены и селфи сделаны. 

    Крис Дженнер такая идея понравилась. По ее словам, так и запястье в безопасности, и социальные сети не страдают от отсутствия Ким. «Я определенно переманю Пакси и попрошу быть моим селфи-ассистентом», — говорит Крис.

    Джерело: Buro 24/7

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