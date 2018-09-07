Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи



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Ким Кардашьян

Звезде реалити-шоу пришлось нанять ассистента

Королеве селфи Ким Кардашьян запретили делать то, что получается у нее лучше всего - селфи. Поскольку Ким повредила запястье, врачи посоветовали ей минимизировать нагрузку на руку. Об этом она рассказала в эфире реалити-шоу «Семейство Кардашьян».



«У меня болит рука. Я забыла свой бандаж. Врач говорит, что я могу держать телефон только так, чтобы не нагружать запястье», — объясняет Ким своей маме Крис Дженнер.

Конечно же, нормальное селфи в таком положении не сделаешь. Но Ким не была бы королевой селфи, если бы не нашла выход из этой, казалось бы, безнадежной ситуации. Кардашьян обзавелась селфи-ассистентом Пакси, которая помогает ей делать снимки, пока ее собственные руки отдыхают. Формально требования врачей соблюдены и селфи сделаны.



Крис Дженнер такая идея понравилась. По ее словам, так и запястье в безопасности, и социальные сети не страдают от отсутствия Ким. «Я определенно переманю Пакси и попрошу быть моим селфи-ассистентом», — говорит Крис.

Джерело: Buro 24/7