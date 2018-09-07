Еще одна звезда погасла: На 83-м году жизни скончался легендарный актер Берт Рейнольдс

Актер до последнего снимался в кино

Голливуд лишился еще одного талантливого и без преувеличения легендарного актера: стало известно, что на 83-м году жизни скончался Берт Рейнольдс.

Несмотря на солидный возраст, актер до последнего снимался в кино и совсем скоро должен был приступить к съемкам в «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино – однако сделать этого так и не успел. Смерть Берта Рейнольдса во Флориде в минувший четверг подтвердил его менеджер.