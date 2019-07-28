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    Жизнь

    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса

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    Анджелина Джоли - Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Анджелина Джоли

    Актриса направлялась в салон красоты

    Звезда Голливуда Анджелина Джоли попала в объективы вездесущих папарацци в Лос-Анджелесе после того, как она посетила салон красоты. Какие именно процедуры делала актриса, не сообщается.

    Однако поклонники обратили внимание на модный образ 44-летней кинодивы. Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле – шелковый топ и брюки черного цвета. При этом нижнее белье под блузу актриса не надевала. Образ звезды дополнили изящные солнцезащитные очки.

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    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса
    Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса

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    актриса
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