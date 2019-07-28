Папарацци засняли Анджелину Джоли в откровенном топе на улицах Лос-Анджелеса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анджелина Джоли

Актриса направлялась в салон красоты

Звезда Голливуда Анджелина Джоли попала в объективы вездесущих папарацци в Лос-Анджелесе после того, как она посетила салон красоты. Какие именно процедуры делала актриса, не сообщается.

Однако поклонники обратили внимание на модный образ 44-летней кинодивы. Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле – шелковый топ и брюки черного цвета. При этом нижнее белье под блузу актриса не надевала. Образ звезды дополнили изящные солнцезащитные очки.