  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Парижские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери с «духовным громоотводом»

    • Розсилка
    twitter.com / Rocket_Co /&nbsp;designboom - Парижские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери с «духовным громоотводом»
    twitter.com / Rocket_Co / designboom

    На крыше авторы проекта предлагают разместить фруктовый сад и огород

    Парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило проект реставрации собора Парижской Богоматери, частично разрушенного в результате пожара в апреле.

    Проект получил название Palingenesis, что в переводе с греческого означает «возрождение», «регенерация». Главная задумка его авторов - создать для собора крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна.

     «Идея состоит в том, чтобы использовать крышу для превращения собора Нотр-Дам в здание с позитивной энергетикой, которое производит больше энергии, чем потребляет», - говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Парижские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери с «духовным громоотводом»
    Парижские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери с «духовным громоотводом»
    Парижские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери с «духовным громоотводом»
    Парижские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери с «духовным громоотводом»
    Парижские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери с «духовным громоотводом»
    twitter.com / Rocket_Co / designboom

    Согласно проекту, над собором должен быть установлен стеклянный каркас, «состоящий из углерода, водорода и азота, который поглощает свет и превращает его в энергию». Чтобы избежать парникового эффекта, архитекторы предлагают сделать стеклянное покрытие в виде пластин, которые будут открываться, что создаст систему вентиляции.

    На крыше авторы проекта предлагают разместить фруктовый сад и огород, ухаживать за которыми будут благотворительные организации. А урожай планируют раздавать нуждающимся. По задумке, на таком огороде можно собирать до 21 тонны фруктов и овощей в год и регулярно устраивать во дворе собора фермерский рынок.

    На стеклянный шпиль авторы проекта предлагают установить медного петуха, которого нашли под завалами после пожара. Он должен оставаться «духовным громоотводом» и защитником верующих.

    Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел пожар, в результате которого крыша, шпиль и часы здания полностью обрушились. Каменный каркас удалось спасти.

     Читайте также: «Игра престолов»: 20 самых смешных мемов (фото).


    Джерело: Esquire

    пожар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ