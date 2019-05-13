Парижские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери с «духовным громоотводом»



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twitter.com / Rocket_Co / designboom

На крыше авторы проекта предлагают разместить фруктовый сад и огород

Парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило проект реставрации собора Парижской Богоматери, частично разрушенного в результате пожара в апреле.

Проект получил название Palingenesis, что в переводе с греческого означает «возрождение», «регенерация». Главная задумка его авторов - создать для собора крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна.

«Идея состоит в том, чтобы использовать крышу для превращения собора Нотр-Дам в здание с позитивной энергетикой, которое производит больше энергии, чем потребляет», - говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

Согласно проекту, над собором должен быть установлен стеклянный каркас, «состоящий из углерода, водорода и азота, который поглощает свет и превращает его в энергию». Чтобы избежать парникового эффекта, архитекторы предлагают сделать стеклянное покрытие в виде пластин, которые будут открываться, что создаст систему вентиляции.

На крыше авторы проекта предлагают разместить фруктовый сад и огород, ухаживать за которыми будут благотворительные организации. А урожай планируют раздавать нуждающимся. По задумке, на таком огороде можно собирать до 21 тонны фруктов и овощей в год и регулярно устраивать во дворе собора фермерский рынок.

На стеклянный шпиль авторы проекта предлагают установить медного петуха, которого нашли под завалами после пожара. Он должен оставаться «духовным громоотводом» и защитником верующих.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел пожар, в результате которого крыша, шпиль и часы здания полностью обрушились. Каменный каркас удалось спасти.





Джерело: Esquire